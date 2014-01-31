Залізниці за добу залучили до розчищення снігу понад 100 одиниць спецтехніки

Залізничники продовжують цілодобову роботу

Залізниці України для забезпечення руху поїздів у складних погодних умовах розгорнули цілодобові штаби для боротьбі зі снігом, задіявши за минулу добу понад 13 тисяч залізничників та 112 одиниць спецтехніки.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

«Залізничники продовжують цілодобову роботу із забезпеченню руху поїздів у складних погодних умовах. За добу, з 30 по 31 січня, оперативно долали наслідки негоди понад 13 тис. працівників різних господарств залізничної галузі», - йдеться в повідомленні.

За вказаний період залізниці задіяли 98 снігоприбиральних та 14 снігоочисних машин, які вивезли зі станцій і шляхів 70,6 тис. куб. м снігу.

Також повідомляється, що на деяких станціях Одеської, Південно-Західної та Придніпровської залізниць висота снігового покриву сягнула понад 30 см, на території більшості залізниць спостерігалася хуртовина, на Придніпровській - мокрий сніг з дощем, в результаті чого в умовах низької температури повітря на пристроях електропостачання утворився ожеледь. У зв'язку з цим залізничники задіяли спеціальну техніку з оббивання ожеледі та схеми його плавки.

Крім того, за минулу добу колійники очистили від снігу 446 під'їзних колій на станціях та 26774 стрілочних переводів.

«Несприятливі погодні умови ускладнили рух деяких поїздів»,- резюмувала прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, в структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

До роботи в зимовий період в господарствах електропостачання підготовлені 218 механізмів по оббивці ожеледиці, 76 пневмобарабанов на електровозах, 113 пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки ожеледі та профпідігріву.

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