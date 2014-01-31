Грецька Ellinair у червні почне літати з Харкова на Корфу

Грецька авіакомпанія Ellinair з 3 червня поточного року по вересень відкриє пряме авіасполучення за маршрутом Харків-Керкіра (Греція, о. Корфу).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи DCH, що управляє міжнародним аеропортом «Харків».

Згідно з повідомленням, регулярність польотів складе 1 раз в тиждень. Рейси будуть виконувати на літаках Avro RJ-85 з пасажиромісткістю 95 осіб, з компонуванням салону 6 крісел в ряду.

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Довідка УНІАН. Авіакомпанія Ellinair була заснована в 2013 році і є власністю холдингу Мouzenidis Group. Діяльність авіакомпанії орієнтована насамперед на російський ринок, вона також активно освоює інші перспективні ринки, в тому числі український, білоруський, казахський, працює з країнами Прибалтики, Сербією, Чехією та ін. Авіапарк ELLINAIR представлений літаками Airbus А320 в комплектації 160-165 крісел з бізнес-класом і Avro RJ-85 в комплектації 95 крісел економ-класу.

DCH Group - українська бізнес-група, яка володіє активами різної галузевої приналежності (фінанси, девелопмент, транспорт, спорт та ін). Власником групи є Олександр Ярославський.

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