Шість морських портів України оголосили льодову кампанію

Шість українських морських торговельних портів у зв'язку зі складними погодними умовами оголосили льодову кампанію, повідомили в прес-службі Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція).

Згідно з повідомленням, з 25 січня льодова кампанія оголошена в Херсонському порту, з 26 січня - у Миколаївському порту, з 28 січня - в Білгород-Дністровському та Маріупольському портах.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, також льодову кампанію оголосив порт «Октябрьск» (Миколаївська обл.).

За інформацією прес-служби Укрморрічінспекції, згідно з наказом відомства від 27 січня 2014 року, з 00.00 28 січня оголошено початок льодової кампанії в Дніпро-Бузькому регіоні (Бузько-Дніпровсько-Лиманському та Херсонському морському каналах).

Крім того, в прес-службі Одеського морського порту повідомили, посилаючись на розпорядження капітана порту, що 30 січня 2014 року Одеський морський порт також оголосив льодову кампанію.

В даний час проведеннясуден здійснюється у складі караванів за допомогою криголамних буксирів.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") ввела тимчасові обмеження на відправку вантажів в Одеський, Бердянський морські торговельні порти у зв'язку з несприятливими погодними умовами.