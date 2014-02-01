У Керченській протоці через негоду на стоянках «сховалися» більш як 120 суден
124 кораблі стоять на якірних стоянках у Керченській протоці через складні погодні умови.
124 кораблі стоять на якірних стоянках у Керченській протоці через складні погодні умови, такі дані на ранок суботи.
Як повідомила прес-служба Кримського управління ДСНС, рух суден протокою тимчасово припинено з 30 січня.
«Ведеться моніторинг», - говорять рятувальники.
За їхньою інформацією, 1-2 лютого в Криму збережуться шквали до 20 метрів за секунду і ожеледь.
Як передає кореспондент УНІАН, аеропорт «Сімферополь» нормально не працює вже третій день, Керченська поромна переправа - майже тиждень, з неділі. Без світла в Криму залишаються майже 100 сіл.
Тим часом, антициклон, який приніс до Криму холоди, вже залишив територію півострова, і вже наступного тижня синоптики обіцяють температуру повітря вдень з невеликим, але все ж таки «плюсом».
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Як повідомляв УНІАН, у Криму 30 січня на доручення голови Ради міністрів автономії Анатолія Могильова оголосили надзвичайну ситуацію через погану погоду.
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