У Керченській протоці через негоду на стоянках «сховалися» більш як 120 суден

124 кораблі стоять на якірних стоянках у Керченській протоці через складні погодні умови, такі дані на ранок суботи.

Як повідомила прес-служба Кримського управління ДСНС, рух суден протокою тимчасово припинено з 30 січня.

«Ведеться моніторинг», - говорять рятувальники.

За їхньою інформацією, 1-2 лютого в Криму збережуться шквали до 20 метрів за секунду і ожеледь.

Як передає кореспондент УНІАН, аеропорт «Сімферополь» нормально не працює вже третій день, Керченська поромна переправа - майже тиждень, з неділі. Без світла в Криму залишаються майже 100 сіл.

Тим часом, антициклон, який приніс до Криму холоди, вже залишив територію півострова, і вже наступного тижня синоптики обіцяють температуру повітря вдень з невеликим, але все ж таки «плюсом».

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Як повідомляв УНІАН, у Криму 30 січня на доручення голови Ради міністрів автономії Анатолія Могильова оголосили надзвичайну ситуацію через погану погоду.

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