Одеська залізниця за рік збільшила вантажоперевезення на 1%

Згідно з повідомленням, середньодобове навантаження в минулому році становило 82,1 тис. тонн, а середньодобове вивантаження - 4,1 тис. тонн.

Левову частку в загальному обсязі вантажоперевезень минулого року зайняли імпортні вантажі - 8,1 млн тонн.

Читайте такожОдеська залізниця збільшила перевезення зернових на 58,3%Основними видами вантажів, які Одеська залізниця навантажила у 2013 році, були будівельні матеріали - 7,7 млн тонн, зерно - 5,1 млн тонн, кольорова руда - 2,6 млн тонн.

Також повідомляється, що середня вага вантажного поїзда склала 3,4 тис. тонн, середня технічна швидкість - 45,9 км/ч.

Оборот вантажного вагона становив 3,33 доби, оборот місцевого вагона - 2,33 доби.

"Одеські залізничники в повному обсязі виконують всі зобов'язання перед своїми клієнтами, своєчасно забезпечують подачу рухомого складу вантажовідправникам відповідно зі своєчасно прийнятими заявками",- підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2013 році скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.