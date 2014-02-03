У Польщі вперше за три роки знизилися пасажирські перевезення залізничним транспортом

За даними польської адміністрації залізничного транспорту (UTK), які має УНІАН, компанії що працюють у Польщі, перевезли у 2013 році 270,4 млн пасажирів після 273,9 млн у попередньому році і 264,5 млн у 2011 році.

Щомісяця компанії перевозили від 20,8 млн осіб у грудні до 24,8 млн осіб у жовтні, при цьому перевезення збільшилися тільки в квітні (+4,5% до квітня 2012 року), липні (+3%) і у грудні (+1%). В інші місяці падіння становило від 0,03% у вересні до більш ніж 5% у березні.

Найбільшою компанією за кількістю перевезених пасажирів залишалася Przewozy Regionalne, яка спеціалізується на регіональних перевезеннях, однак її частка скоротилася до 31% з 37% роком раніше.

Частка інших найбільших компаній на ринку становила від 8% до 23%.

Читайте також«Укрзалізниця» за рік спрямувала 40 млн грн на розширення пропускної здатностіПеревезення пасажирів з урахуванням довжини трас торік у Польщі скоротилися майже на 6% - до 16,8 млрд пас./км після 1,7% падіння роком раніше і 1,4% зростання у 2011 році.

Найбільшим перевізником з урахуванням довжини трас залишалася PKP Intercity, яка спеціалізується на перевезеннях між найбільшими польськими містами і на закордонних сполученнях, частка якої становила близько 42%, що на 2 п.п. менше, ніж у 2012 році.

За даними UTK, торік ліцензією на перевезення пасажирів - без урахування компаній, що здійснюють такі перевезення на вузькоколійних залізничних шляхах - володіли 18 компаній (у 2012 році - 12).

Як повідомляв УНІАН, перевезення пасажирів залізничним транспортом у Польщі з 1997 року постійно знижувалися до 2005 року, коли досягли мінімального значення на рівні менш як 260 млн осіб, що на 150 млн пасажирів менше за показник 1997 року.

До 2008 року пасажироперевезення збільшилися до близько 290 млн осіб, у наступні два роки знову було зафіксовано падіння, яке змінилося зростанням у 2011 році.