У Польщі відновилося зростання вантажоперевезень залізничним транспортом

Залізничні компанії, що працюють у Польщі, торік збільшили перевезення вантажів на 0,8%, або на 1,9 млн тонн - до 233,2 млн тонн після падіння на 7% у попередньому році.

Про це свідчать дані польської адміністрації залізничного транспорту (UTK), які має у своєму розпорядженні УНІАН

Перевезення вантажів з урахуванням протяжності трас зросло на 3,7% - до 50,9 млрд т/км після зниження на 9% у 2012 році.

Читайте такожУ Польщі вперше за три роки знизилися пасажирські перевезення залізничним транспортомМинулого року щомісячний обсяг перевезень становив від 16,5 млн у лютому до 22,5 млн тонн вантажів у жовтні, і вони збільшувалися, головним чином, з червня по вересень (від 1% до майже 7% до аналогічних місяців минулого року), а також у грудні (зростання на 10%).

Найбільшим перевізником залишалася польська компанія PKP Cargo, частка якої в обсязі перевезень становила 49%, а з урахуванням протяжності трас - 59%.

Порівняно з 2012 роком частка компанії знизилася на менш ніж 2 п.п.

Частка другої за величиною компанії на польському ринку - німецької DB Schenker – становила близько 19% і 5,5%, відповідно, скоротившись на 1% в обсягах перевезень і практично не змінившись з урахуванням протяжності трас.

За даними UTK, ліцензії на перевезення залізничних вантажів у Польщі торік мали близько 60 компаній проти 50 у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, за останніми оприлюдненими даними, з 1997 року компанії, що працюють у Польщі, найбільше вантажів перевезли у 2007 році – понад 290 млн тонн, а найменше у 2001 році - 170 млн тонн.