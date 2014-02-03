На Донецькій залізниці змінено маршрут прямування 17 пасажирських поїздів
Маршрут змінено через відновлювальні роботи на дільниці Донецької залізниці
Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") змінила маршрут прямування 17 пасажирських поїздів через відновлювальні роботи на перегоні Вдале-Межова Красноармійського району Донецької залізниці, де зараз йде ліквідація наслідків пожежі залізничних цистерн, що сталася 2 лютого.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, загоряння залізничних цистерн на перегоні Вдале - Межова ліквідували 2 лютого о 18.20.
Маршрут курсування залізничного транспорту змінили, і зараз поїзди прямують через місто Павлоград Дніпропетровської області. При цьому, оскільки відстань маршруту не зросла, то графік руху поїздів також істотно не змінився, і всі поїзди приходять на станцію призначення вчасно або із запізненням щонайбільше 15-20 хвилин.
При ліквідації наслідків аварії було задіяно 12 пожежних поїздів Донецької, Придніпровської та Південної залізниць, 4 відновлювальні потяги «Укрзалізниці» та 15 пожежних автомобілів.
Як повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра, голови Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександра Вілкула, для ліквідації наслідків пожежі через аварію вантажного потягу з цистернами пропан-бутану, було залучено 59 одиниць техніки і 326 працівників.
"Незважаючи на високу складність аварії, завдяки оперативним діям рятувальників та залізничників жертв і постраждалих немає, аварію вчасно вирішили. Станом на сьогоднішній ранок (3 лютого 2014 року) тривають ремонтно-відновлювальні роботи... Ремонтні бригади та оперативна група ДСНС працюють у посиленому цілодобовому режимі. Робиться все необхідне, щоб оперативно усунути наслідки аварії і забезпечити безпеку людей", - цитує прес-служба Вілкула.