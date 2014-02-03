На Донецькій залізниці змінено маршрут прямування 17 пасажирських поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") змінила маршрут прямування 17 пасажирських поїздів через відновлювальні роботи на перегоні Вдале-Межова Красноармійського району Донецької залізниці, де зараз йде ліквідація наслідків пожежі залізничних цистерн, що сталася 2 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, загоряння залізничних цистерн на перегоні Вдале - Межова ліквідували 2 лютого о 18.20.

Маршрут курсування залізничного транспорту змінили, і зараз поїзди прямують через місто Павлоград Дніпропетровської області. При цьому, оскільки відстань маршруту не зросла, то графік руху поїздів також істотно не змінився, і всі поїзди приходять на станцію призначення вчасно або із запізненням щонайбільше 15-20 хвилин.

При ліквідації наслідків аварії було задіяно 12 пожежних поїздів Донецької, Придніпровської та Південної залізниць, 4 відновлювальні потяги «Укрзалізниці» та 15 пожежних автомобілів.

Як повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра, голови Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександра Вілкула, для ліквідації наслідків пожежі через аварію вантажного потягу з цистернами пропан-бутану, було залучено 59 одиниць техніки і 326 працівників.

"Незважаючи на високу складність аварії, завдяки оперативним діям рятувальників та залізничників жертв і постраждалих немає, аварію вчасно вирішили. Станом на сьогоднішній ранок (3 лютого 2014 року) тривають ремонтно-відновлювальні роботи... Ремонтні бригади та оперативна група ДСНС працюють у посиленому цілодобовому режимі. Робиться все необхідне, щоб оперативно усунути наслідки аварії і забезпечити безпеку людей", - цитує прес-служба Вілкула.