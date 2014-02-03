Залізниці задіяли у розчищенні снігу понад 40 одиниць спецтехніки

14:16, 03 лютого 2014
Транспорт/Звя'зок
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На залізницях України продовжувалася робота з прибирання снігу та забезпечення руху поїздів у складних погодних умовах

Задействовано около 3,2 тыс. железнодорожников и 42 единицы спецтехники

Залізниці України для забезпечення руху поїздів у складних погодних умовах розгорнули цілодобові штаби з боротьби зі снігом, задіявши за минулу добу близько 3,2 тис. залізничників та 42 одиниці спецтехніки. Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

"З 2 по 3 лютого на залізницях України продовжувалася робота з прибирання снігу та забезпечення руху поїздів у складних погодних умовах. За останню добу опадів у вигляді снігу на території шести залізниць України не спостерігалося. Тому на заходах з боротьби зі снігом задіяли значно менше людських і технічних ресурсів, чим привертали за одну добу протягом минулого тижня, коли випала значна кількість опадів по всій Україні", - наголосили в прес-службі.

За вказаний період залізниці задіяли 42 одиниці снігоочисних машин, які вивезли зі станцій і шляхів близько 28 тис. куб. м снігу.

На деяких станціях Одеської, Південно-Західної та Придніпровської залізниць висота снігового покриву сягнула понад 30 см.

Згідно з повідомленням, за минулу добу колійники очистили від снігу 185 під'їзних колій на станціях і близько 5 тис. стрілочних переводів.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в період з 30 по 31 січня поточного року задіяли 98 снігоприбиральних та 14 снігоочисних машин, які вивезли зі станцій і шляхів 70,6 тис. куб. м снігу.

У структурних підрозділах колійного господарства "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 124 одиниці снігоочисної техніки та 105 одиниць снігоприбиральної техніки.

До роботи в зимовий період в господарствах електропостачання підготовлені 218 механізмів по оббивці ожеледиці, 76 пневмобарабанов на електровозах, 113 пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки ожеледі та профподогрева.

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