«Укрзалізниця»: на магістральних шляхах простоює 58 вантажних поїздів

На станціях і на підходах до підприємств-одержувачів станом на 3 лютого 2014 року простоює 58 вантажних поїздів, у складі яких 3231 вагон, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, на станції Авдіївка, Єнакієве, Маріуполь-Сортувальна Донецької залізниці (ДЗ) простоює 29 поїздів, на станціях Одеса-Пересип, Одеса-Порт, Берегово та інших Одеської залізниці закинуті 19 складів, на станціях Придніпровської та Південної магістралей - по 5 поїздів.

В "Укрзалізниці" відзначають, що працівники залізниць роблять все можливе для збільшення швидкості доставки вантажів, проте потяги затримуються через неефективну роботу вантажовідправників і вантажоодержувачів.

За інформацією прес-служби, ключовою причиною зростання кількості закинутих поїздів на підходах до морських портів є те, що вантажовідправники відправляють в порти істотно більші обсяги вантажів, ніж дозволяють переробляти виробничі потужності терміналів. Крім того, ситуація ускладнюється додатковими проблемами з розвантаженням вантажів через несприятливі погодні умови та несвоєчасне підведення флоту.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2014 року "Укрзалізниця" ввела тимчасові обмеження на відправку вантажів в Одеський, Бердянський морські торговельні порти у зв'язку зі складними погодними умовами.