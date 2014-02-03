Аеропорт «Донецьк» в січні збільшив пасажиропотік на 30%

Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва в січні 2014 року збільшив пасажиропотік у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 30% - до 86 382 пасажирів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, у 2013 році міжнародними рейсами скористалися 78% пасажирів, що на 3 процентних пункти перевищує показники аналогічного періоду 2013 року, при цьому внутрішніми рейсами скористалися 22%.

При цьому частка міжнародних рейсів склала 66% від загального числа рейсів, що на 7 відсоткових пунктів перевищує показники аналогічного періоду 2013 року, а 34% рейсів були здійснені всередині країни.

За даними прес-служби, зростання міжнародних перевезень зумовлене відкриттям ряду європейських напрямків, таких як: Рим, Мілан, Меммінген, Дотрмунд, Кутаїсі, Ашхабад.

«Лідерами за кількістю перевезених пасажирів за підсумками січня 2014 року стали авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», " Візз Ейр Україна" та "Ютейр-Україна", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва в 2013 році збільшив пасажиропотік у порівнянні з 2012 роком на 11% - до 1,11 млн пасажирів.

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва є одним із найбільших авіатранспортних підприємств України.

Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.

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