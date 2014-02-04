КМДА розповіла про "транспортні" плани на 2014 рік

Реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі планують завершити у 2014 році.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Проектом Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2014 рік передбачається придбання рухомого складу наземного транспорту (на умовах лізингу), продовження спорудження Подільського мостового переходу та реконструкції доріг і транспортних розв'язок. Зокрема, мова йде про завершення (за фінансової підтримки держави) реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі, продовження реконструкції проспекту Перемоги та завершення I етапу підготовчих робіт на Жулянському шляхопроводі (перекладка інженерних мереж)", - сказано в повідомленні.

Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету планується почати будівництво під'їзної дороги та інженерних мереж до інноваційного парку «Біонік Хілл».

Нагадаємо, що сьогодні, 4 лютого, проект Програми економічного і соціального розвитку Києва буде представлено на розгляд депутатів Київради під час засідання сесії.