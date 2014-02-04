Через Інтернет уже купують 9% від загального обсягу залізничних квитків

Купівля залізничних квитків через систему бронювання і продажу квитків в Інтернеті у січні 2014 року збільшилася порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 55,5% - до більш як 325 тис. квитків, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

"Впродовж першого місяця 2014 року через Інтернет було оформлено більш як 325 тис. квитків, за відповідний період 2013 року - 209 тис. квитків. У цілому, через Інтернет вже реалізовується 9% квитків від загального обсягу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в період з січня 2013 року по січень 2014 року темпи продажу і бронювання залізничних квитків через Інтернет збільшилися в 1,6 разу.

Читайте такожДоходи залізниць за рік скоротилися до 51,9 млрд грнУ прес-службі також зазначають підвищення популярності послуги придбання квитків на потяги через офіційний сайт відомства, що передбачає безпосередню посадку в потяг із самостійно роздрукованими електронними квитками, минувши залізничну касу.

Так, у січні поточного року через інтернет-систему "Укрзалізниці" - booking.uz.gov.ua було реалізовано більш як 157,4 тис. електронних квитків, у грудні 2013 року - 114,2 тис. квитків.

З моменту впровадження послуги в лютому 2013 року реалізовано більш як 500 тис. електронних проїзних документів.

В "Укрзалізниці" нагадали, що електронний квиток можна придбати виключно через онлайн систему продажу офіційного сайту відомства. Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, які підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на посадку в потяг і на проїзд.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні електронний квиток діє на 158 потягів. На інші потяги, окрім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, яке необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за одну годину до відправлення потяга з початкової станції маршруту.

Системою бронювання і продажу квитків на потяги через Інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн. пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної їх кількості.

Всі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дає змогу використовувати їх як звітність про відрядження.