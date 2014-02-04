Залізниці України збільшили середньодобове навантаження на 0,6%

Згідно з повідомленням, середньодобова кількість навантажених вагонів у січні склала 13,6 тис. вагонів.

Експлуатаційний вантажообіг локомотивів у січні 2014 року становив 16,5 млрд т/км нетто, транзитні перевезення - 3,4 млрд т/км.

За даними прес-служби, за звітний період зафіксовано зростання ефективності використання локомотивного парку. Так, середньодобовий пробіг локомотива збільшився порівняно з січнем 2013 року на 1,6% - до 514 км, що на 3,2% більше плану.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку у січні п.р. зросла до планового показника та показника за січень 2013 року на 0,6% і на 0,1%, відповідно, - до 1,4 млн т/км брутто.

Середня вага вантажного поїзда в січні п.р. становила 3,4 тис. тонн, що на 0,7% більше плану.

Водночас, обіг навантаженого вагона склав 3,7 доби, а обіг вантажного вагона - 8,89 доби.

За даними прес-служби, "Укрзалізниця" в січні 2014 року відправила за розкладом 100% вантажних поїздів, за графіком пройшли 98,9% поїздів. Пройшли за розкладом 97,8% поїздів далекого прямування і 99,4% приміських поїздів.

Як повідомляв УНІАН, середньодобовий пробіг локомотива в 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 3,5% - до 497 км, що на 4% більше плану.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку зросла до планового показника та показника 2012 року на 3,3% і 3,6% відповідно - до 1,424 млн. т/км брутто. "Укрзалізниця" у 2013 році відправила за розкладом 100% вантажних поїздів і 99,4% пасажирських, за графіком пройшли 98,8% вантажних поїздів і 97,6% пасажирських поїздів.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн, а вантажоперевезення - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.