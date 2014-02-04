Міндоходів: термін митного оформлення гуманітарних вантажів становить 4 години

В Україну в 2013 році було ввезено близько 10 тис. тонн вантажів, визнаних гуманітарною допомогою, на загальну суму 41 млн дол., при цьому термін митного оформлення вантажів становив близько 4 годин, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Рішення про визнання вантажів гуманітарною допомогою приймає Міністерство соціальної політики України, а Міндоходів здійснює митне оформлення таких вантажів у першочерговому порядку, визначеному законом, – пояснили в міністерстві. – За наявності адресата вантажу в Єдиному реєстрі одержувачів допомоги такий вантаж на кордоні не затримується й відправляється за місцем знаходження одержувача і передається йому на тимчасове зберігання. Митне оформлення такого вантажу здійснюється після отримання всіх необхідних дозволів і документів».

У Міндоходів зазначили, що чіткі правила оформлення гуманітарних вантажів прописані законодавчо. У зв'язку з цим, підкреслили в Міндоходів, звинувачення на адресу міністерства про те, що вантажі блокуються на кордоні, «не відповідають дійсності».

Зокрема, в міністерстві прокоментували інформацію про те, що Міндоходів нібито блокує гуманітарний вантаж, що прийшов цього тижня з Польщі. «Гуманітарний вантаж, який прийшов із Польщі та був нібито заблокований на Ягодинській митниці Міндоходів, прийшов 2 лютого 2014 року о 18.17 і через 23 хвилини вже відправився до Києва. Із 3 лютого 2014 року гуманітарний вантаж із Польщі знаходиться на тимчасовому зберіганні в Київській міжрегіональній митниці й пробуде там до моменту отримання необхідних дозволів», - сказано в роз'ясненні Міндоходів.

Також у міністерстві повідомили, що в 2013 році з Польщі в Україну було ввезено 455 тонн гуманітарних вантажів на загальну суму 1,6 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міндоходів повідомили, що майже 40% "гуманітарки" в 2013 році було імпортовано з Німеччини. Серед лідерів також Сполучені Штати – 12% і Нідерланди – 11%. Найпопулярнішою категорією ввезених товарів минулого року були текстильні вироби та взуття. Зокрема, за рік суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності імпортували понад 4 тис. тонн такого вантажу на загальну суму 4,6 млн дол. Крім того, за статистикою міністерства, в 2013 році в Україну було ввезено понад 1,2 тис. тонн машин, обладнання та автотранспорту на загальну суму майже 10 млн дол.

Крім того, в січні Кабінет міністрів за пропозицією Міндоходів звільнив від обов'язкової оплати за складське зберігання гуманітарні вантажі, термін оформлення яких вже закінчився. У Міндоходів вважають, що затримки з визнанням і оформленням вантажів як гуманітарної допомоги почалися в грудні 2012 року, коли функції спеціального уповноваженого органу з питань гуманітарної допомоги були передані в Міністерство соціальної політики України.

На початку 2013 року Мінсоцполітики заявило, що в Україну під виглядом гуманітарної допомоги нерідко ввозяться контрабандні товари, що не мають ніякого відношення до гуманітарних вантажів. У зв'язку з цим було ухвалено рішення вести жорстку політику перевірки таких вантажів.