МАУ з 1 квітня почне польоти за маршрутом Київ - Душанбе

Найбільший український авіаперевізник «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 1 квітня по 25 жовтня 2014 року виконуватиме прямі рейси за маршрутом Київ - Душанбе - Київ, повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, рейси, що сполучатимуть столиці України і Таджикистану, виконуватимуться двічі на тиждень щовівторка і щосуботи.

Читайте такожУ Борисполі відкрили прямі щоденні рейси до СочіЦіна квитка економічного класу в обидва боки з урахуванням всіх зборів і податків становитиме: з Києва – від 5304 грн, з Душанбе – від 498 євро.

Також повідомляється, що рейси за маршрутом Київ – Душанбе – Київ виконуватимуться на сучасних літаках «Боїнг 737» з двома класами обслуговування – бізнес і економічним.

Як повідомляв УНІАН, МАУ з 25 квітня 2014 року почне виконувати прямі регулярні рейси за маршрутом Київ - Нью-Йорк - Київ.

Авіакомпанія планує в 2014 році перевезти 5,9 млн. пасажирів, що приблизно на 30% більше, ніж було заплановано на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш як 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.