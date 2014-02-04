В "Укрзалізниці" назвали ймовірну причину ДТП у Сумській області

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявила, що зіткнення поїзда з автобусом в Сумській області, що спричинило загибель 12 людей, сталося через водія маршрутки, який виїхав у невстановленому місці на переїзд, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"За попередніми даними, водій маршрутного автобуса проігнорував заборонні показники сигналізації і спровокував зіткнення з поїздом на залізничному переїзді на Сумщині", - йдеться в прес-релізі.

Згідно з повідомленням, 4 лютого 2014 року близько 15 години на залізничному переїзді 23 км перегону Вири - Комори, обладнаному автоматичною переїзною сигналізацією, яка справно працювала, сталося зіткнення маршрутного автобуса із дизель-поїздом №847 сполученням Харків - Ворожба.

За даними відомства, в автобусі перебувало 18 пасажирів і водій.

Для службового розслідування ДТП була створена комісія "Укрзалізниці" на чолі з генеральним директором відомства Сергієм Болоболіним.

У прес-службі повідомили, що "Укрзалізниця" висловлює співчуття рідним та близьким постраждалих у результаті цієї аварії.

Як повідомляв УНІАН, за даними облдержадміністрації, у Сумській області пасажирський потяг Харків - Ворожба зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом, в результаті чого, за попередніми даними, загинуло 12 осіб.