"Укравтодор" обіцяє розчистити дороги протягом доби

Обмеження руху на семи дорогах державного значення, які були запроваджені у зв'язку із складними погодними умовами у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській і Миколаївській областях України, будуть зняті протягом доби. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") з посиланням на голову служби Євгена Прусенка.

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Крім того, проїзд до 115 віддалених населених пунктів Донецької, Волинської, Івано-Франківської, Львівської областей буде забезпечений до кінця дня 5 лютого.

"Сприятлива погода нарешті дала нам можливість працювати ефективніше, а отже, решту закритих доріг буде розчищено вже до кінця дня, а до віддалених населених пунктів Донецької, Волинської та Івано-Франківської областей проїзд буде забезпечено вже завтра", - цитує прес-служба Прусенка.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з несприятливими погодними умовами на ділянках автомобільних доріг загального користування щодня було задіяно майже 3,5 тис. автошляховиків і понад 2,5 тис. спецтехніки, яка працювала цілодобово.

"Належна організація робіт дала змогу не допустити закриття руху на автомобільних дорогах Одеської, Херсонської і західних областей України, а обмеження проїзду на основних дорогах державного значення в Кіровоградській області знято протягом доби", - сказав голова "Укравтодору".

Прусенко також додав, що в деяких регіонах роботи з розчищення доріг були малоефективні у зв'язку з тим, що сильний вітер - до 35 м/с на вже розчищених ділянках за 20-30 хвилин утворював нові замети, висота яких досягала 2-3 м.

Також повідомляється, що з метою забезпечення безпеки руху автотранспортних засобів в умовах негоди, "Укравтодор" обмежив рух на 32 дорогах загального користування, з яких закритими залишаються тільки сім, а з 829 населених пунктів, де замети унеможливили проїзд, закритими для безперешкодного доступу залишаються 115 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, у період з 2 по 3 лютого 2014 року рятувальниками ДСНС і працівниками «Укравтодору» із снігових заметів було вивільнено 112 автомобілів, в яких перебували 382 людини.

До робіт з розчищення доріг залучено 907 одиниць техніки, а також 2180 людей. Координацію заходів щодо забезпечення проїзду здійснюють оперативні групи Головних управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій України в областях.

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