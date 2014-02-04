Авіакомпанія Ellinair почне польоти за маршрутом Одеса - Салоніки

Грецька авіакомпанія Ellinair з 4 червня по 1 жовтня 2014 року виконуватиме прямі щотижневі рейси за маршрутом Одеса - Салоніки (Греція), повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту "Одеса".

Згідно з повідомленням, рейси будуть виконуватися щосереди на комфортабельному 96-місному літаку BAe RJ-85.

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Виліт з Одеси о 12:15, відправленням з аеропорту "Македонія" (Салоніки) - у 9:20 за київським часом. Час у дорозі становитиме дві години.

Як повідомляв УНІАН, грецька авіакомпанія Ellinair з 3 червня поточного року по вересень відкриє пряме авіасполучення за маршрутом Харків-Керкіра (Греція, о. Корфу).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Ellinair - грецький авіаперевізник, який базується в міжнародному аеропорту «Македонія» р. Салоніки.

Авіакомпанія була заснована в 2013 році і є власністю грецького туристичного холдингу Мouzenidis Group. Діяльність авіакомпанії орієнтована насамперед на російський ринок, вона також активно освоює інші перспективні ринки, в тому числі український, білоруський, казахський, працює з країнами Прибалтики, Сербією, Чехією та ін Авіапарк Ellinair представлений літаками Airbus А320 в комплектації 160-165 крісел з бізнес-класом і Avro RJ-85 в комплектації 95 крісел економ-класу.