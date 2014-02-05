Придніпровська залізниця в січні попередила 33 крадіжки на 37 тис. грн

Працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці (ПЗ) в січні 2014 року попередили 33 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму близько 37 тис. грн, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Згідно з повідомленням, ПЗ передала в правоохоронні органи 29 затриманих за підозрою у крадіжці майна залізниці.

У прес-службі повідомили, що 30 січня оперативна група стрілкової команди станції Кривий Ріг - Головний спільно з міліцією затримала чоловіка, який намагався вкрасти комплектуючі елементи станційної мережі сигналізації та зв'язку на суму майже 1,4 тис. грн.

У ході оперативно-профілактичних заходів на інфраструктурних об'єктах магістралі за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті (ходіння коліями у невстановлених місцях, незаконний проїзд у вантажних поїздах), працівники придніпровської залізниці затримали 212 осіб, із яких 93 були оштрафовані на суму понад 3 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" за підсумками 2013 року зазначала зростання випадків крадіжок та пошкоджень майна залізниць порівняно з 2012 роком на 35,4% - до 260 випадків.

Працівники підрозділів служби воєнізованої охорони придніпровської залізниці в 2013 році попередили 432 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 395 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.