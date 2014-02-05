Південна залізниця недоотримала 270 млн грн через зниження транзитних вантажоперевезень

Південна залізниця (ПЗ) у 2013 році недоотримала близько 270 млн грн у зв'язку зі зменшенням обсягів транзитних вантажоперевезень, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"Через зниження обсягів вантажних перевезень ПЗ за 12 місяців 2013 року недоотримала близько 270 млн грн доходів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в минулому році Південна магістраль скоротила обсяги транзитних перевезень вантажів порівняно з 2012 роком на 14,5% - до 11,5 млрд т/км, що на 13,7% менше плану.

Як зазначає прес-служба, у минулому році найбільше скорочення обсягів транзитних вантажоперевезень було зафіксовано в міждержавному сполученні. Так, у 2013 році обсяги транзитних перевезень в цьому напрямку скоротилися порівняно з 2012 роком на 28,7% - до 5,2 млрд т/км, що на 24,2% менше плану.

Також повідомляється, що в 2013 році ПЗ скоротила обсяги транзитних перевезень у внутрішньодержавному сполученні до планового показника на 9,4% - до 1,1 млрд т/км

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Південна залізниця в 2013 році недоотримала 45,6 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км.

Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.