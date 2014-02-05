«Укрзалізниця» відновила рух на переїзді, де загинули 12 людей

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") відновила рух на залізничному переїзді 23 км перегону Вири - Комори в Сумській області, де 4 лютого сталося зіткнення маршрутного автобуса із дизель-поїздом №847 сполученням Харків - Ворожба з вини водія маршрутки, у результаті чого загинули 12 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"Зараз рух поїздів на перегоні Вири - Комори здійснюється за графіком", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними комісії з розслідування цієї трагедії, підходи до вищезазначеного залізничного переїзду з боку автомобільної дороги в обох напрямках, а також залізобетонний настил на переїзді не мали ознак дефектів і були повністю очищені від снігу. Звукова і світлофорна сигналізація на переїзді працювали справно. Усі прилади безпеки, якими обладнаний цей переїзд, працювали справно без збоїв.

Комісія встановила відсутність будь-яких зауважень до працівників Південної залізниці з приводу утримання переїзду в Сумській області, де автобус потрапив під потяг.

Читайте такожВодій свідомо виїхав на колію - свідки трагедії на СумщиніВ "Укрзалізниці" нагадали, що водій маршрутного автобуса «Рута» проігнорував заборонні показники сигналізації та виїхав на залізничний переїзд, унаслідок чого сталося зіткнення з пасажирським поїздом зі смертельними наслідками. Пасажири поїзда Харків-Ворожба в ДТП не постраждали.

Також у ході розслідування обставин ДТП було встановлено, що локомотивна бригада поїзда вчасно застосувала екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. У момент зіткнення поїзд рухався зі швидкістю 83 км/год, його гальмівний шлях склав близько 400 метрів. Видимість поїзда, що наближався, становила майже 500 метрів.

Причини й обставини ДТП на залізничному переїзді в Сумській області продовжує розслідувати урядова комісія на чолі з віце-прем'єр-міністром Олександром Вілкулом.

Разом з тим, у результаті даного ДТП 4 лютого були затримані поїзда №126 - на 1 годину і 2 хв., №302 - на 21 хв., №172 - на 10 хв., №6518 - на 1 годину та 6 хв., №6515 - на близько двох годин, №189 - на 13 хв.

Південна залізниця висловлює співчуття рідним і близьким загиблих, а також потерпілим у результаті ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого о 15:28 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району сталося зіткнення приміського поїзда Суми - Ворожба з рейсовим маршрутним автобусом Ганнівка - Суми. В результаті аварії загинули 12 осіб, у тому числі одна дитина. Ще 6 постраждалих, в тому числі 1 дитина, перебувають у лікарні. Всі вони - пасажири маршрутного автобуса.

У Сумській області 5 лютого оголошено днем скорботи за загиблими.