Донецька залізниця усуває наслідки аварії на перегоні Удачне-Межова

Донецька залізниця (ДЗ) продовжує усувати наслідки аварії 2 лютого на перегоні Удачне-Межова (Донецька область), внаслідок чого зійшли з рейок 26 цистерн із пропан-бутаном і сталося їх займання. Про це УНІАН повідомили у прес-службі дорогі.

"Відновлювальні роботи на перегоні Удачне-Межова тривають цілодобово. У зв'язку зі специфікою вантажу станом на ранок 5 лютого на ділянці залишається ще 22 цистерни з пропан-бутаном", - говориться в повідомленні.

До робіт із відновлення руху на вищезгаданій ділянці залучено більш як 300 залізничників і працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, три відновлювальні та два пожежні потяги. Так, у період з 2 по 3 лютого було піднято дві цистерни, 4 лютого - ще дві.

За попередніми оцінками, відновленню підлягають близько 250 м шляху і 520 м контактної мережі.

Як повідомляв УНІАН, для ліквідації наслідків пожежі на залізничному перегоні Удачне-Межова через займання цистерн із пропан-бутаном було залучено 326 працівників і 59 одиниць техніки.

Державна адміністрація залізничного транспорту України змінила маршрут проходження 17 пасажирських поїздів через відновлювальні роботи на перегоні Удачне-Межова Красноармійського району Донецької залізниці. В даний час поїзди прямують через місто Павлоград Дніпропетровській області. Оскільки відстань маршруту не збільшилася, всі поїзди приходять на станцію призначення вчасно або із запізненням не більш як 15-20 хвилин.