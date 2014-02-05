Електронними квитками на потяги "Інтерсіті+" скористалися близько 300 тис. осіб

За перший рік дії електронних квитків з 5 лютого 2013 року до 31 січня 2014 року на швидкісні потяги категорії "Інтерсіті+" ними скористалося 298,4 тис. пасажирів, що становить 16,4% загальної кількості реалізованих квитків. Про це УНІАН повідомили у прес-службі державного підприємства "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЗШК).

У прес-службі також нагадали, що у січні поточного року через інтернет-систему "Укрзалізниці" - booking.uz.gov.ua було реалізовано понад 157,4 тис. електронних квитків на всі потяги, включаючи швидкісні потяги "Інтерсіті+", у грудні 2013 року - 114,2 тис. квитків. З моменту впровадження послуги у лютому 2013 року реалізовано понад 500 тис. електронних проїзних документів.

Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу офіційного сайту "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, які підлягають обміну у залізничних касах на проїзний документ, який дає право на проїзд.

Нагадаємо, всі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дозволяє використовувати їх як звітність про відрядження.

Як повідомляв УНІАН, швидкісні потяги категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. На початку червня того самого року було запущено швидкісний потяг сполученням Київ-Донецьк. Маршрут Київ-Дніпропетровськ ввели в графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його продовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні потяги з Дніпропетровська, Харкова і Донецька відправилися до Сімферополя.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року. УЗШК опікується організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників. Компанія оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.