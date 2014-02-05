Відновлено рух до 782 населених пунктів України

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, «загалом з початку ускладнення погодних умов відновлено рух до 782 населених пунктів 13 регіонів. Зокрема, за останню добу завдяки роботі дорожників та рятувальників було відновлено рух автомобільного транспорту до 197 населених пунктів, до яких проїзд було заблоковано та до 300 населених пунктів, де було ускладнено рух транспорту».

На сьогодні вже забезпечено рух транспорту на дорогах місцевого та державного значення Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Рівненської та Хмельницької областей.

Станом на ранок 5 лютого залишається заблокованим в’їзд до 14 населених пунктів у Донецькій (12) та Одеській (2) областях та ускладнено рух транспорту до 33 населених пунктів у Волинській (10), Одеській (5), Тернопільській (15) та Чернівецькій (3) областях.

За останню добу до робіт з розчищення доріг залучено 2 тис працівників дорожніх служб та 1442 одиниці дорожньої техніки, у тому числі працює важка техніка, зокрема: 61 роторний снігоочисник, 443 навантажувачів, бульдозерів та автогрейдерів, 669 плужних снігоочисників та інша техніка.

Також за останню добу відновлене електропостачання ще в 34 населених пунктах, повністю відновлено електропостачання в Криму. Наразі у посиленому цілодобовому режимі тривають ремонтно-відновлювальні роботи у 68 населених пунктах 3-х областей – Одеської (37 населених пунктів), Миколаївської (18 н.п.) та Херсонської (13 н.п.). До відновлення електропостачання залучено 218 бригад обленерго, до яких входять 114 працівників та 410 одиниць техніки.

З початку сильних морозів повернуто електропостачання до 1537 населених пунктів. Загалом внаслідок погіршення погодних умов – сильного морозу до мінус 33 градусів вночі, сильного вітру до 30 м/сек, хуртовинами було знеструмлене 1605 населених пунктів у 17 областях.