АМКУ просять заборонити «Борисполю» перешкоджати роботі «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна»

Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Держпідприємництва) звернулася до Антимонопольного комітету з проханням заборонити аеропорту «Бориспіль» створювати перешкоди для роботи компанії «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна», що займається забезпеченням харчуванням пасажирів повітряних суден.

Про це йдеться у письмовому зверненні держрегулятора до Антимонопольного комітету.

«Внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції просимо АМКУ прийняти попереднє рішення, що забороняє «Міжнародному аеропорту «Бориспіль» перешкоджати «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна» у користуванні нерухомим майном», - сказано в листі.

При цьому Держпідприємництва уточнює, що раніше відомство провело нараду за участю представників кейтерінгової компанії «Міжнародних авіаліній України» («МАУ»), «Борисполя», Антимонопольного комітету (АМКУ) і Фонду державного майна.

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На засіданні представники компанії «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна» заявили, що вони отримали попередження від «Борисполя» про відключення електроенергії та обмеження доступу працівників до об'єктів інфраструктури аеропорту для обслуговування повітряних суден.

«При цьому компанія «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна» продовжує виконувати свої зобов'язання за договором, зокрема, вносить плату за оренду приміщень та інші супровідні послуги, які приймаються аеропортом «Бориспіль», - процитувала прес-служба Госпредпринимательсва представника кейтерингової компанії.

Присутній на засіданні віце-президент «МАУ» повідомив, що в разі припинення «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна» своєї діяльності, існує великий ризик монополізації ринку кейтерингу на території аеропорту.

«Припинення діяльності компанії «Аіро Кейтерінг Сервісіз Україна» таким шляхом авіаперевізникам загрожує залишити своїх пасажирів без харчування, що є невиконанням вимог законодавства», - зазначив він.

Начальник управління АМКУ Антон Балаба зазначив, що 31 січня 2014 року щодо аеропорту «Бориспіль» відкрито справу за фактом зловживання монопольним становищем.

«Дії «Борисполя» з відключення електроенергії компанії, анулювання пропусків і т.п. можуть кваліфікуватися як зловживання монопольним становищем», - повідомив він.

Представники аеропорту пояснили свої дії тим, що вони виконують відповідний припис прокуратури, однак цей документ не був наданий.

Довідка УНІАН. Компанія «Аиро Кейтерінг Сервісіз Україна» працює на українському ринку з 1997 року. Підприємство займається виробництвом і доставкою харчування на борт повітряного транспорту в аеропорту «Бориспіль».

Штат співробітників налічує 167 осіб.

Влітку 2013 року Міністерство інфраструктури призначило виконуючим обов'язки генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль» колишнього директора Міжнародного аеропорту «Одеса» Олексія Кочанова.

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення більш ніж 100 напрямків.

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