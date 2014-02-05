Мінінфраструктури має намір прокласти близько 0,7 км шляху Бескидського тунелю

Міністерство інфраструктури України має намір у 2014 році прокласти близько 0,7 км шляху нового двоколійного Бескидського тунелю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства з посиланням на міністра Володимира Козака.

"Продовжується будівництво Бескидського тунелю. Підготовчі роботи проведені, і розпочато буріння. І в 2014 році плануємо пройти до 0,7 км", - цитує прес-служба Козака.

У прес-службі нагадали, що після завершення будівництва даного об'єкту, яке заплановане на 2016 рік, пропускна спроможність тунелю зросте з 47 до 100 пар поїздів. Швидкість проходження тунелем також збільшиться - приблизно з 40 до 80 км/год.

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Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки маршрутом, на якому він розташований, перевозяться вантажі до західного кордону країни, а також понад 40% транзитних вантажів у напрямі Західної і Центральної Європи, підкреслили у прес-службі

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2013 року Кабінет міністрів України схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 55 млн євро на будівництво двоколійного Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він розташований між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до п'ятого панєвропейского транспортного коридору Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина-Україна-Росія.

Новий Бескидський тунель завдовжки 1822 метри планується збудувати поряд з одноколійним, що існує вже 125 років, який перебуває в аварійному стані.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва і облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.

У проекті також бере участь Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який надав кредит у розмірі 40 млн дол.