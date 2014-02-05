"Укрзалізниця" за рік капітально відремонтувала 85 залізничних переїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах у 2013 році капітально відремонтувала 85 таких переїздів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Тільки у 2013 році капітальним ремонтом охопили 85 переїздів, сигнальну автоматику облаштували ще на восьми. Крім того, під охорону чергового працівника за останні 10 років у зв'язку із введенням швидкісного руху поїздів "Інтерсіті+" залізничники поставили 75 переїздів. Усі роботи були виконані за кошти відомства", - цитує прес-служба першого заступника начальника Головного управління колійного господарства «Укрзалізниці» Олексія Винничука.

У повідомленні наголошується, що активізації робіт залізничників щодо забезпечення безпеки переїздів, яка спостерігалася в останні три роки, було недостатньо, оскільки у скоєнні ДТП на 100% винні водії автотранспортних засобів, які порушують правила дорожнього руху при перетині шляхів.

Основними заходами щодо забезпечення безпеки руху на переїздах є скорочення кількості малодіяльних переїздів без охорони, постійні перевірки та сезонні роботи по утриманню шляхів та об'єктів залізничної інфраструктури.

Крім того, залізничники здійснюють капітальний ремонт комплексів перетину шляху, а також облаштовують їх автоматичною світлофорною сигналізацією і шлагбаумами, що перекривають усю ширину проїзної частини дороги.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2013 році кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, у тому числі 83 випадки сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

У 2012 році на залізничних коліях та переїздах залізниць України сталося 89 ДТП.

В Україні налічується 5422 залізничних переїздів.