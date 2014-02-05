Донецька залізниця до 12 лютого проведе комісійний огляд переїздів

Донецька залізниця (ДЗ) до 12 лютого 2014 року організовує позачергове комісійне обстеження всіх залізничних переїздів, які знаходяться на балансі підприємства, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Відповідне розпорядження оголосив начальник Донецької залізниці Микола Рогов у зв'язку з трагедією на залізничному переїзді в Сумській області, яка відбулася 4 лютого і спричинила загибель 12 людей.

Згідно з повідомленням, цей огляд буде проведено комісійно під головуванням керівників дистанцій колії за участю керівників дистанцій сигналізації та зв'язку, ділянок енергопостачання або начальників районів електричних мереж, дистанції лісозахисних насаджень, ревізорів апарату управління залізниці. До складу комісії входитимуть начальники станцій.

Комісії обстежують настили переїзди, під'їзди до них, водовідводи, стовпчики огорожі, шлагбауми, сигнальні дорожні знаки, облаштування переїзної сигналізації, видимість підходів поїздів та автотранспорту, наявність трикутників видимості, телефонний зв'язок, радіозв'язок, будівлі переїзні постів, освітлення переїздів, укомплектованість переїздів інвентарем та сигнальними засобами, відповідність умов видимості та інші елементи.

Як підкреслюють в прес-службі, особливу увагу приділять переїздам, через які організовано маршрутний автобусний рух.

У разі виявлення фактів порушення правил дорожнього руху водіями автотранспортних засобів у період обстеження залізничних переїздів, порушення будуть оформлятися актами і направлятися в місцеві органи ДАІ.

"Донецька залізниця закликає водіїв автотранспорту дотримуватися правил дорожнього руху і не ризикувати своїм життям, життям пасажирів і залізничників", - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого о 15:28 на залізничному переїзді поблизу сіл Белани і Вири Білопільського району сталося зіткнення поїзда №847 сполученням Харків-Ворожба з рейсовим маршрутним автобусом Ганнівка-Суми з вини водія маршрутки. У результаті аварії загинули 12 чоловік і 6 постраждали.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною «Укрзалізниці». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.