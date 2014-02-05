Митні органи України і Білорусі створять єдину систему обміну інформацією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного митного комітету Білорусі.

За інформацією ДМК Білорусі, відповідне рішення було ухвалене на черговому засіданні робочої групи з актуалізації регламенту обміну інформацією, а також розробки технічного завдання для системи обміну попередньою інформацією між митними органами Білорусі і України, яке проходить 5-6 лютого в Мінську.

Засідання організоване у рамках проекту «Сприяння у створенні електронної системи обміну попередньою інформацією між митними органами Білорусі і України (ПРИНЕКС)», що реалізується ДМК Білорусі спільно з Міністерством доходів і зборів України у рамках ініціативи «Інтегроване управління кордонами» «Східного партнерства».

«Створення програмно-технічних комплексів, необхідних для реалізації проекту, дозволить митним органам Білорусі і України обмінюватися попередньою інформацією про товари, які переміщуються через білорусько-український кордон», - відзначили в ДМК Білорусі.

Окрім цього, впровадження даної системи сприятиме зменшенню кількості незаконних переміщень, а також спрощенню порядку переміщення товарів і транспортних засобів через кордони держав.