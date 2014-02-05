"Укрзалізниця" цього року планує придбати 59 вантажних електровозів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує в 2014 році придбати 59 вантажних електровозів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України з посиланням на главу міністерства Володимира Козака.

"Одна з головних завдань в процесі розвитку залізничного транспорту - оновлення локомотивного парку, амортизація якого на сьогодні становить близько 90%. Тому цього року заплановано придбати 59 електровозів. Це найбільша кількість електровозів, яку купить "Укрзалізниця" за один рік за весь час свого існування", - цитує прес-служба Козака.

Згідно з повідомленням, більшість електровозів будуть виготовлені «Луганськтепловозом» - найбільшим в Україні і Східній Європі виробником тягового рухомого складу для залізниць. У зв'язку з цим локалізація виробництва в 2014 році становитиме 30-40%, а в наступному році планується досягти близько 80%.

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Також повідомляється, що "Укрзалізниця" в поточному році закупить близько 2 тисяч вантажних вагонів, зокрема напіввагони і 16 колійних машин. Уся техніка буде закуповуватися за рахунок власних коштів відомства і кредитних засобів, а також на умовах фінансового лізингу.

Крім того, відомство не припиняє співпрацю з компанією Skoda Transportation по організації виробництва сучасних електровозів в Запоріжжі.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачено Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, розробленої урядом за дорученням Президента України.

Комплексна програма оновлення рухомого складу України на 2008-2020 роки передбачає поєднання придбання нового рухомого складу та модернізації того, що перебуває в експлуатації.

Станом на 1 грудня 2013 року парк вантажних вагонів залізниць країни налічував понад 117 тис. вагонів, з них 51,6% вичерпали нормативний строк служби, у тому числі 38,8% вагонів був продовжений термін служби. У 2010-2013 роках було вироблено 2 232 вагона, що складає 1,9% від загального вантажного парку.