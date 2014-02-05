Льодова кампанія не вплинула на роботу портів

Льодова кампанія, оголошена в семи українських морських торговельних портах у зв'язку з несприятливими погодними умовами, не вплинула на їхню роботу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України з посиланням на заяву глави міністерства Володимира Козака під час брифінгу в середу.

Згідно з повідомленням, через негоду спостерігалися деякі ускладнення в Азовському регіоні, проте в цей час там здійснюється проводка суден у складі караванів за допомогою криголамних буксирів.

"На сьогодні льодова кампанія оголошена майже у всіх портах, окрім "Південного" і портів Криму і Дунаю. Була серйозна обстановка в Азовському морі, де протягом 5 днів лютував шторм, тому на південному рейді Керченської протоки в очікуванні проведення знаходяться 68 судів. Вчора був сформований і виведений в Керченську протоку перший караван суден з Маріупольської та Бердянської портів", - цитує прес-служба Козака.

Також повідомляється, що ресурсів для забезпечення проводки суден в умовах негоди достатньо.

Як нагадали в прес-службі, льодова кампанія була оголошена в Херсонському, Миколаївському, Білгород-Дністровському, Маріупольському, Одеському, Іллічівському портах, в порту «Октябрьск», а також в Бузько-Дніпровсько-Лиманському та Херсонському морському каналах. У цих портах льодову проводку забезпечують морські буксири, теплоходи, а також буксири-кантовщики.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня льодова кампанія оголошена в Херсонському порту, з 26 січня - у Миколаївському порту, з 28 січня - в Білгород-Дністровському та Маріупольському портах, з 30 січня - в Одеському порту, з 1 лютого - в Іллічівському порту. Також льодову кампанію оголосив порт «Октябрьск».