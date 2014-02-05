У "Борисполі" площу перону планується збільшити утричі

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" площу перону біля терміналу "D" планується розширити в 2,5-3 рази, що дозволить прискорити технічне обслуговування літаків, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на міністра Володимира Козака.

"Ухвалено рішення з розширення перону, щоб поліпшити відстій літаків, їх технічне обслуговування і стиковку. Територію перону заплановано збільшити в 2,5-3 рази - за рахунок будівництва між терміналами "D" і "В". Загальна площа нового перону становитиме 130 тис. кв. м", - цитує прес-служба Козака.

Згідно з повідомленням, роботи проводитимуться у кілька етапів, на першому з яких планується будівництво 40 тис. кв. м перону.

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Крім того, найближчим часом в аеропорту планується відкрити ще кілька закладів харчування у терміналі "D". У листопаді-грудні 2013 року тут почали функціонувати три нові кафе, розраховані на 244 відвідувачів. У цілому, на сьогодні в терміналі діє п'ять точок громадського харчування.

Також повідомляється, що незабаром в аеропорту буде відкрито ще 5 кафе і ресторанів, завдяки чому загальна кількість посадочних місць в закладах харчування зросте у 8 разів.

На даний час в терміналі "D" ведуться роботи з розширення двох магазинів Duty Free. Разом з чотирма магазинами, відкритими у грудні, площа об'єктів безмитної торгівлі незабаром зросте порівняно з вереснем минулого року у 6-7 разів.

Як нагадали у прес-службі, модернізація, яка почалася в аеропорту минулого року, направлена на удосконалення обслуговування пасажирів, зокрема транзитних. Так, під час літньої навігації в терміналі "D" обслуговуватимуться пасажири внутрішніх рейсів, а в 2-му квартал поточного року планується відкрити багаторівневий паркінг.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Бориспіль» у 2013 році скоротив пасажиропотік порівняно з 2012 роком на 6,5% - до 7,93 млн осіб.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення у більш як 100 напрямах.

Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року, зокрема в умовах обмеженої видимості і за складних погодних умов.