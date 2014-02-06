Змінено маршрут низки пасажирських поїздів зі станції Харків-пас.

Маршрут прямування деяких приміських та пасажирських поїздів підвищеного комфорту, які прибувають та відправляються зі станції Харків-пасажирський, 6 лютого поточного року змінено через технічний збій у роботі станції, повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

Зокрема, приміські потяги за такими напрямами: Золочівському, Люботинскому та Красноградському, Граковскому - з/в Красноград, Мерефу, Буди, Комунар, Шпаковку, Нову Баварію - проходять через станцію Харків-Балашовський.

Приміські поїзди, що прямують у Зміївському, Лозівському та Ізюмському напрямках з/в Лозову, Мерефу, Буди, Комунар, Шпаковку, Нову Баварію, - проходять через станцію Харків-Левада.

Також повідомляється, що відправлення і прибуття пасажирських поїздів підвищеного комфорту здійснюється зі станцій: Харків-Балашовський - поїзд №847/848 Харків-Ворожба, Харків-Левада - поїзд №819/820 Харків - Запоріжжя.

Як повідомили в прес-службі, зміна маршрутів прийому-відправлення приміських поїздів пов'язано з тим, що ввечері 5 лютого 2014 року на станції Харків-пасажирський раптово зникло електроживлення пристроїв залізничної автоматики стрілок і світлофорів, у зв'язку з цим дані пристрої були переведені в ручний режим роботи. Ця ситуація призвела до затримок окремих прискорених і пасажирських поїздів.

Причину виникнення технічного збою в роботі станції з'ясовує спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники контролюючих і правоохоронних органів.

"Залізничники Південної магістралі докладають всі зусилля, щоб усунути незручності для пасажирів і відновити встановлений маршрут поїздів приміського сполучення та пасажирських поїздів підвищеного комфорту на станції Харків-пасажирський", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця у 2013 році скоротила перевезення пасажирів у далекому сполученні в порівнянні з 2012 роком на 45,3% - до 10,7 млн чоловік.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.