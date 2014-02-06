"Укрзалізниця" щорічно виділяє 340 млн грн на утримання переїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн на їх утримання, повідомили УНІАН у прес-службі відомства з посиланням на начальника головного управління безпеки руху "Укрзалізниці" Володимира Крота.

"На залізницях України з 2011 року реалізується п'ятирічна галузева програма забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах. Згідно їй "Укрзалізниця" щороку за свій рахунок обладнує значну кількість переїздів новими технічними рішеннями, які є додатковими засобами безпеки руху при перетині залізничних колій та автошляхів", - йдеться в повідомленні.

Протягом останніх трьох років у рамках цієї програми було переобладнано 33 залізничні переїзди з інтенсивним автомобільним рухом. Усього з 2011 до 2015 року програмою передбачено обладнати 51 залізничний переїзд додатковими засобами безпеки.

Згідно з повідомленням, на залізницях України існують 4 категорії залізничних переїздів, перші дві - з найбільш інтенсивним рухом. У залежності від категорії переїзд додатково обладнується світлофорами, шлагбаумами, в тому числі і такими, які забезпечують перекриття всієї проїжджої частини, загороджувальними бар'єрним устаткуванням, звуковими сигналізаціями.

Читайте також«Укрзалізниця» відновила рух на переїзді, де загинули 12 людей"Замість залізничних переїздів можливе будівництво шляхопроводів, але за рахунок державного бюджету та силами Укравтодору. Однак таких видатків у державному бюджеті на 2014 рік, на жаль, не передбачено", - цитує прес-служба Крота.

У цьому році "Укрзалізниця" за свій рахунок планує капітально відремонтувати 85 залізничних переїздів і 8 переїздів обладнати автоматичною світлофорною сигналізацією.

Також у прес-службі зазначили, що якби всі водії автотранспортних засобів дотримувалися правил дорожнього руху, то необхідності в щорічному виділенні значних коштів на утримання переїздів не було б.

"У нашій країні понад 7 тис. працівників обслуговують близько 1,5 тис. переїздів. Можна було б не витрачати мільйони гривень на утримання цих переїздів та їх обладнання, якби водії сумлінно виконували правила дорожнього руху. При безумовному дотриманні цих правил жоден переїзд може не оснащуватися ніякими додатковими засобами безпеки", - зазначив начальник головного управління безпеки руху, додавши при цьому, що в розвинених країнах світу немає такої великої кількості чергових на переїздах, як в Україні.

"Перевага в русі на залізничному переїзді - завжди з боку поїзда. При наближенні до переїзду машиніст подає сигнал, незалежно від того, є загроза чи ні. Але якщо виникає загроза зіткнення з автотранспортом, поїзд неможливо зупинити миттєво через великийгальмівний шлях, навіть застосувавши екстрене гальмування", - резюмував Крот.

У прес-службі нагадали, що з 2010 по 2013 рік з метою виконання Державної програми забезпечення безпеки руху на переїздах було обладнано автоматичною світлофорною сигналізацією 48 переїздів (план - 45), капітально відремонтовано 383 переїзду (план - 308). Крім того, в період з 2003 по 2013 рік було побудовано чотири транспортні розв'язки та реконструйовано два автодорожні шляхопроводи загальною вартістю близько 130 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на залізничних коліях та переїздах в 2013 році капітально відремонтувала 85 таких переїздів.

В Україні у 2013 році кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, у тому числі 83 випадки сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.