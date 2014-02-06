Придніпровська залізниця у січні перерахувала в бюджети та цільові фонди 228 млн грн

Зокрема, за вказаний період Придніпровська магістраль перерахувала в державний бюджет 97,7 млн грн, до місцевих бюджетів - 36,6 млн грн, в цільові фонди соцстраху - 93,6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2013 році збільшила відрахування в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування порівняно з 2012 роком на 0,38% - до 2,6 млрд грн.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2013 році скоротила відрахування у державний бюджет та цільові фонди порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.