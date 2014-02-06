Донецька залізниця змінила маршрути деяких пасажирських поїздів

Згідно з повідомленням, до 15 лютого по ділянці Красноармійськ – Павлоград – Синельникове замість ділянки Красноармійськ – Чаплине - Синельникове курсують поїзди №37/38 сполученням Донецьк – Київ №69/70 Маріуполь – Львів №169/170 і №173/174 Дніпропетровськ – Донецьк №17/18 Київ – Адлер. При цьому графік руху вказаних поїздів не міняється.

Також повідомляється, що за маршрутом Слов'янськ – Лозова – Синельникове замість Красноармійськ – Чаплине – Синельникове у зазначений період слідуватимуть поїзди №47/48 Донецьк – Севастополь №92/91 Луганськ – Ясинувата – Одеса №142/141 Єкатеринбург – Сімферополь №178/177 Сімферополь – Донецьк №364/363 Умань – Ясинувата – Донецьк.

У прес-службі дороги звертають увагу пасажирів, які придбали проїзні документи на ці поїзди у вказаний період, що необхідно уточнювати час відправлення пасажирського складу зі своєї станції.

Разом із тим, пасажири, які купили квитки зі станцій, які тимчасово не приймають поїзди, можуть дістатися приміськими поїздами до найближчої станції, де вище перелічені поїзди роблять зупинку. При цьому документом, що дає право на проїзд у приміському поїзді, є квиток на один із зазначених пасажирських поїздів.

Пасажири, які прямують до станцій, які зараз не приймають поїзди, також можуть скористатися приміськими поїздами за раніше придбаними квитками.

Ті пасажири, які вирішили відмовитися від поїздки або віддали перевагу іншому виду транспорту, щоб дістатися до потрібної станції, можуть звернутися в будь-яку касу далекого слідування й отримати компенсацію.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого на залізничному перегоні Удачна – Межова Донецької залізниці зашли з рейок 26 цистерн із пропан-бутаном й сталося їх займання. Для ліквідації наслідків пожежі на перегоні було залучено 59 одиниць техніки та 326 працівників. За попередніми оцінками, відновленню підлягають близько 250 м колії та 520 м контактної мережі.