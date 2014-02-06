Донецька залізниця продовжує відновлювальні роботи на перегоні Удачна - Межова

Донецька залізниця (ДЗ) продовжує відновлювальні роботи на залізничному перегоні Удачна - Межова після аварії 2 лютого, в результаті якої 26 цистерн з пропан-бутаном зійшли з рейок, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"Відновлювальні роботи на перегоні Удачна - Межова тривають. Сьогодні піднято дві цистерни. Станом на 15:00 6 лютого на ділянці залишилося 18 цистерн", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у цих роботах задіяно близько 300 залізничників і рятувальників, три відновлювальних і два пожежних потяги.

Крім того, Донецька магістраль продовжує відновлювати пошкоджені ділянки шляху, вже відновлено 25 м.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого в 5:58 на перегоні Удачна - Межова Донецької залізниці зійшли з рейок 26 цистерн із пропан-бутаном та відбулося їх загоряння. Вантажний потяг складався з 66 цистерн.

Для ліквідації наслідків пожежі було залучено 59 одиниць техніки і 326 працівників.

За попередніми оцінками, відновленню підлягають близько 250 м шляхів і 520 м контактної мережі.

У зв'язку з цим Донецька залізниця змінила маршрути курсування деяких пасажирських поїздів до 15 лютого.