Екскурсійний ретро-поїзд у Києві за рік перевіз понад 2 тис. пасажирів

У лютому ПЗЗ знову запускає ретро-потяг, який курсуватиме по суботах - 8, 15 і 22 лютого, а також у День святого Валентина - 14 лютого.

Ретро-потяг, до складу якого входять три вагони, один з них вагон-ресторан, буде вирушати у вищевказані дні з платформи столичного вокзалу о 14:23 і повертатися назад уо16:44.

"Екскурсія залізничним кільцем здійснюється протягом майже двох годин і супроводжується цікавими розповідями про історіютаі про сьогодення Південно-Західної магістралі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше ПЗЗ запускала екскурсійний ретро-поїзд по Києву на різдвяні свята - 5, 6 і 7 січня, а також 8 і 9 березня 2013 року.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

ПЗЗ займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ.

Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.