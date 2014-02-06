Євросоюз складе карту морських районів

21:45, 06 лютого 2014
Транспорт/Звя'зок
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ЄС організував 135 спеціальних проектів зі співробітництва в огалузі морських перевезень і судноплавства в Адріатичному та Іонічному морях, на які було виділено півмільярда євро.

ЕС составит карту морских районов

Євросоюз складе карту морських глибинних районів на своїй території для полегшення освоєння підводних покладів енергоносіїв. 

Про це повідомила єврокомісар з морських справ і рибальства Марія Даманакі, виступаючи на конференції зі стратегії ЄС для західнобалканського регіону, що проходить в Афінах, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Програма розвитку середземноморських країн спочатку стартувала як проект морської політики, а тепер мова йде про розробку макрорегіональної Стратегії для регіону Адріатичного та Іонічного морів, щоб дати поштовх економіці прибережних країн. Згідно морської стратегії ЄС, реалізованої нами з 2007 року, на даний момент ми зуміли організувати 135 спеціальних проектів щодо співпраці в галузі морських перевезень і судноплавства в Адріатичному та Іонічному морях, на які було виділено в цілому півмільярда євро. А тепер з макрорегіональною стратегією тут відкриються ще більші перспективи", - розповіла Даманкі.

За словами єврокомісара, "морська діяльність країн Адріатично-іонічного регіону створює щорічний продукт вартістю в 20 млрд євро, і в його виробництві зайняті приблизно 500 тис осіб". "Тому ми говоримо про величезні можливості для розвитку приморських країн, - підкреслила вона. - До 2020 року можна реально збільшити існуючі робочі місця на третину. Для цього Єврокомісія готує нові інструменти, що полегшують інвестиції, в тому числі план картографії водних районів".

Читайте такожВ Японії навчилися видобувати газ із гідрату метану на дні океануНа думку Даманакі, такий план допоможе вивчити, які багатства знаходяться в глибині морів і під їх дном. "Ми зробимо морську карту глибинних районів всього Євросоюзу до 2020 року, що буде мати особливе значення для Середземномор'я, - пояснила вона. - Це дозволить освоювати підводні поклади енергоносіїв та рибні ресурси, а також полегшить координацію при проголошенні прибережними державами своїх виняткових економічних зон".

Даманакі зазначила, що ще одна галузь співробітництва країн регіону - це екологія. "Середземномор’я - фактично закритий морський басейн, і потрібно майже 80 років для того, щоб оновилася його вода. Тому одні тільки тонни пластику, які потрапляють в море, ведуть до катастрофи. У нас є спеціальна екологічна програма, в якій можуть взяти участь муніципальна влада і рибалки, що дасть їм додаткове джерело фінансування", - заявила вона.

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