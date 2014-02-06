Євросоюз складе карту морських районів

Євросоюз складе карту морських глибинних районів на своїй території для полегшення освоєння підводних покладів енергоносіїв.

Про це повідомила єврокомісар з морських справ і рибальства Марія Даманакі, виступаючи на конференції зі стратегії ЄС для західнобалканського регіону, що проходить в Афінах, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Програма розвитку середземноморських країн спочатку стартувала як проект морської політики, а тепер мова йде про розробку макрорегіональної Стратегії для регіону Адріатичного та Іонічного морів, щоб дати поштовх економіці прибережних країн. Згідно морської стратегії ЄС, реалізованої нами з 2007 року, на даний момент ми зуміли організувати 135 спеціальних проектів щодо співпраці в галузі морських перевезень і судноплавства в Адріатичному та Іонічному морях, на які було виділено в цілому півмільярда євро. А тепер з макрорегіональною стратегією тут відкриються ще більші перспективи", - розповіла Даманкі.

За словами єврокомісара, "морська діяльність країн Адріатично-іонічного регіону створює щорічний продукт вартістю в 20 млрд євро, і в його виробництві зайняті приблизно 500 тис осіб". "Тому ми говоримо про величезні можливості для розвитку приморських країн, - підкреслила вона. - До 2020 року можна реально збільшити існуючі робочі місця на третину. Для цього Єврокомісія готує нові інструменти, що полегшують інвестиції, в тому числі план картографії водних районів".

Читайте такожВ Японії навчилися видобувати газ із гідрату метану на дні океануНа думку Даманакі, такий план допоможе вивчити, які багатства знаходяться в глибині морів і під їх дном. "Ми зробимо морську карту глибинних районів всього Євросоюзу до 2020 року, що буде мати особливе значення для Середземномор'я, - пояснила вона. - Це дозволить освоювати підводні поклади енергоносіїв та рибні ресурси, а також полегшить координацію при проголошенні прибережними державами своїх виняткових економічних зон".

Даманакі зазначила, що ще одна галузь співробітництва країн регіону - це екологія. "Середземномор’я - фактично закритий морський басейн, і потрібно майже 80 років для того, щоб оновилася його вода. Тому одні тільки тонни пластику, які потрапляють в море, ведуть до катастрофи. У нас є спеціальна екологічна програма, в якій можуть взяти участь муніципальна влада і рибалки, що дасть їм додаткове джерело фінансування", - заявила вона.