Придніпровська залізниця збільшила ремонт вантажних вагонів на 5,4%

У спеціалізованих вагоноремонтних депо Придніпровської залізниці (ПЗ) у січні 2014 року було відремонтовано 660 вантажних вагонів власного парку, парку промислових підприємств, а також підприємств, що перебувають у підпорядкуванні державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця"), що на 5,4% більше, ніж у січні минулого року, повідомила УНІАН прес-служба дороги.

Згідно з повідомленням, 9 вагонів пройшли капітальний ремонт, 651 - деповський.

Зокрема, у вагонному депо Батуринське і Нижньодніпровськ-Вузол було відремонтовано по 145 вагонів у депо Мудроване - 115, Джанкой - 96, Мелітополь - 62, П'ятихатки - 48, Пологи - 40.

У прес-службі нагадали, що у січні 2013 року у вагоноремонтних депо придніпровської залізниці було відремонтовано 626 вагонів, з них деповський ремонт пройшли 624.

Як повідомляв УНІАН, спеціалізовані вагоноремонтні депо Придніпровської залізниці у 2013 році відремонтували 11,8 тис. вантажних вагонів.

Наприкінці 2011 року Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких з початку 2012 року переданіовантажні піввагони українських залізниць. Цих заходів були вжато для створення обладнаних спеціалізованих вагоноремонтних депо, концентрації фінансового і кадрового потенціалів з метою утримання у належному стані парку вантажного рухомого складу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.