Південно-Західна залізниця за рік відремонтувала понад 4,5 тис. вантажних вагонів

Зокрема, було відремонтовано 259 вагонів інвентарного парку Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), із них 7 вагонів пройшли капітальний ремонт та 252 - деповський.

Також було відремонтовано 2859 вагонів, що перебувають у власності підприємств "Укрзалізниці", а також 1093 приватних вагонів, із них деповським ремонтом - 855, капітальним - 238.

Також повідомляється, що спецпідрозділи, які перебувають у власності служби вагонного господарства ПЗЗ, відремонтували 292 вантажних вагони рухомого складу підприємств Південно-Західної магістралі, з них 17 одиниць пройшли капітальний ремонт і 275 - деповський. Крім того, в минулому році було відремонтовано 2715 одиниць колісних пар зі зміною елементів, з них 1419 - для вантажних вагонів, 324 - для приватних вантажних вагонів, 972 - для пасажирських.

"Завдяки роботі співробітників служби вагонного господарства зі збереженнюя рухомого складу, зокрема, його своєчасного ремонту, забезпечуються необхідні обсяги вантажних перевезень", - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вагоноремонтні підприємства Південно-Західної залізниці в 2013 році відремонтували 743 пасажирських вагонів, що на 1,9% більше показника 2012 року. Зокрема, ПЗЗ капітально відремонтувала понад 210 вагонів і більше 530 пройшли деповський ремонт.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

ПЗЗ займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.