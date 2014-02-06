«Дніпроавіа» з 21 лютого відкриває рейс Одеса – Івано-Франківськ

Авіакомпанія «Дніпроавіа» з 21 лютого почне польоти за маршрутом Одеса – Івано-Франківськ із періодичністю два рейси на тиждень щопонеділка й щоп'ятниці, повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

«На даний момент «Дніпроавіа» вже налагодила регулярне авіасполучення між Івано-Франківськом і Києвом, Дніпропетровськом, Донецьком, Москвою. Польоти здійснюються на комфортабельних літаках Embraer 145», - повідомили в авіакомпанії.

Як зазначається, вартість квитка в один бік становитиме від 400 грн.

Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні та чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.