"Укрзалізниця" зафіксувала рекордну за 5 років кількість втручань у її роботу

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в 2013 році зафіксувала рекордну за останні 5 років кількість незаконних втручань сторонніх осіб у роботу залізниць – 260 випадків, що на 35,4% більше за показник 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Така кількість порушень є рекордною за 5 років", - наголосили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, в результаті таких дій залізницям було завдано збитку на суму 750,56 тис. грн, а також сталося затримання 484 потягів на 411 годин.

Зокрема, зафіксовано 34 повідомлення про встановлення вибухових пристроїв на вокзалах та інших об'єктах інфраструктури, що на 22,7% менше, ніж у2012 році, при цьому всі такі повідомлення виявилися неправдивими. Також було зафіксовано дев'ять повідомлень про встановлення вибухових пристроїв у рухомому складі.

Крім того, в потягах і на об'єктах інфраструктури було виявлено 45 вибухових пристроїв часів війни.

Також повідомляється, що за минулий рік "Укрзалізниця" зафіксувала 12 випадків насильницьких дій стосовно своїх працівників, що в 2,4 разу більше, ніж у 2012 році, і 5 випадків кидання предметів у потяги під час їх руху, тоді як у 2012 році було зафіксовано лише один такий випадок. Такі дії, за даними відомства, призвели до травмування людей.

Крім того, прес-служба відзначає збільшення кількості крадіжок і пошкоджень елементів рухомого складу та інфраструктури, які призвели до затримок у русі потягів більш ніж на 30 хвилин або відчеплення рухомого складу від потягів під час руху - 98 випадків, що більш як удвічі перевищило показник 2012 року.

Також повідомляється, що "Укрзалізниця" зафіксувала 29 випадків загрози безпеці руху потягів у зв'язку з лежанням сторонніх предметів на рейках, що призвело до наїзду на них потягів або затримки в русі більш ніж на 30 хвилин, а також 21 випадок перешкоджання руху потягів сторонніми особами, що в 2,1 разу більше, ніж у2012 році.

Крім того, торік було зафіксовано 7 випадків розкрадання вантажів з вагонів, а також пошкоджень рухомого складу, що призвело до затримки в русі потягів більш ніж на 30 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2013 році кількість дорожньо-транспортних подій (ДТП) на залізничних коліях і переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, в результаті яких загинули 23 людини і 27 дістали травми.

За даними "Укрзалізниці", із загальної кількості ДТП минулого року 3 випадки призвели до сходження рухомого складу з рейок, а в 9 випадках був пошкоджений пересувний склад та інше майно, внаслідок чого залізницям країни було завдано збитку на суму 298,2 тис. грн.

В одному випадку заподіяні збитки були відшкодовані винуватцями в повному обсязі, ще щодо семи - направлено позови в правоохоронні органи. В одному випадку позов про відшкодування збитків не подавався через загибель винуватця ДТП.

Довідка УНІАН. Відповідно до статті 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень та інших колійних об'єктів, споруд і пристроїв сигналізації і зв'язку спричиняє накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів і на посадовців - від 20 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Підкладання на залізничні колії предметів, які можуть викликати порушення руху потягів, спричиняє накладення штрафу від 15 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.