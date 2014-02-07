Польська PKP Cargo спрямує на виплату дивідендів до 50% свого прибутку

Найбільший у Польщі перевізник вантажів залізничним транспортом, компанія PKP Cargo, може направити на виплату дивідендів до 50% свого чистого прибутку за минулий рік.

Про це повідомляє інформаційне агентство ISBnews з посиланням на голову правління польського залізничного холдингу РКР, материнської компанії перевізника, Яцека Карновского.

"PKP Cargo, як і декларувала в проспекті емісії акцій, виплатить дивіденди з чистого прибутку 2013 року в розмірі 35-50%", - сказав він.

Карновский зазначив, що розмір дивідендів визначить правління компанії, яке буде призначено в квітні 2014 року.

Наприкінці поточного тижня PKP Cargo оголосила тільки про призначення голови правління компанії, яким став Адам Пурвин.

ISBnews повідомляє, що за перші три квартали 2013 року перевізник отримав близько 1,5 млн дол. чистого збитку в порівнянні з понад 80 млн дол. чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. PKP Cargo є другим найбільшим залізничним перевізником вантажів в Європі після німецької Deutsche Bahn c ринковою часткою в Польщі в 50-60% за обсягом перевезених вантажів і довжини трас.

PKP Cargo, яка в останні роки пройшла реструктуризацію, є найуспішнішою з усіх компаній, що входять до державного залізничного холдингу РКР. У жовтні 2013 року уряду Польщі вдалося продати менше 50% акцій компанії на Варшавській фондовій біржі за майже 0,5 млрд дол.

У 2012 році компанія отримала близько 86 млн дол. чистого прибутку на тлі виторгу в 1,6 млрд дол., а рекордний чистий прибуток за всю свою історію PKP Cargo отримала в 2011 році - понад 130 млн дол.