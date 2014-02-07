Польська залізнична PKP Cargo очікує зростання вантажоперевезень у 2014 році

Найбільший у Польщі перевізник вантажів залізничним транспортом, компанія PKP Cargo очікує в поточному році збільшення обсягів вантажоперевезень за рахунок прогнозованого зростання національної економіки.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив новий голова правління компанії Адам Пурвин польському агентству ISBnews.

"Бізнес PKP Cargo дуже сильно пов'язаний із зростанням ВВП, а більшість аналітиків прогнозують цього року економічне зростання на рівні 2,5-3%. Це гарна новина для РКР, яка перевозить головним чином тверде паливо та матеріали для будівництва", - зазначив він.

За словами глави компанії, найбільше у PKP Cargo розраховують на зростання інвестицій в інфраструктуру.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році PKP Cargo перевезла близько 117 млн тонн вантажів проти 130 млн тонн роком раніше.

Компанія поки не оприлюднила результатів за 2013 рік, але дані Адміністрації залізничного транспорту Польщі свідчать про зростання вантажоперевезень в країні минулого року майже на 1% - до понад 230 млн тонн.

PKP Cargo традиційно займає близько половини ринку за обсягом перевезених вантажів у Польщі та близько 60% з урахуванням довжини трас.

Довідка УНІАН. PKP Cargo є другим найбільшим залізничним перевізником вантажів в Європі після німецької Deutsche Bahn c ринковою часткою в Польщі в 50-60% за обсягом перевезених вантажів і довжини трас.

PKP Cargo, яка в останні роки пройшла реструктуризацію, є найуспішнішою з усіх компаній, що входять в державний залізничний холдинг РКР. В жовтні 2013 року уряду Польщі вдалося продати менше 50% акцій компанії на Варшавській фондовій біржі за майже 0,5 млрд дол.

У 2012 році компанія отримала близько 86 млн дол. чистого прибутку на тлі виторгу в 1,6 млрд дол., а рекордний чистий прибуток за всю свою історію PKP Cargo отримала в 2011 році - понад 130 млн дол.

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