Транспортний комплекс України працює в штатному режимі - Мінінфраструктури
Проїзд автомобільними дорогами та гірськими перевалами за станом на ранок п'ятниці забезпечено, йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.
За даними відомства, через снігові замети закритими для руху лишаються лише окремі ділянки двох доріг у Донецькій області, а також дещо ускладнено проїзд однією з доріг у Миколаївській області, де рух здійснюється у реверсному режимі.
У міністерстві наголосили, що в цілому по Україні за минулу ніч проїзд дорогами загального користування забезпечували 365 одиниць техніки і 669 дорожніх працівників.
Крім того, Мінінфраструктури повідомило, що морські торговельні порти функціонують у звичайному режимі. Канали Керч-Єнікальський, Бузько-Дніпровсько-Лиманський, Херсонський морський і гирло "Бистре" відкриті для руху суден.
Аеропорти України працюють у штатному режимі.
Як повідомляв УНІАН, у січні багато ділянок автомобільних доріг загального користування у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях були закриті для руху транспорту через негоду.