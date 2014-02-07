Транспортний комплекс України працює в штатному режимі - Мінінфраструктури

За даними відомства, через снігові замети закритими для руху лишаються лише окремі ділянки двох доріг у Донецькій області, а також дещо ускладнено проїзд однією з доріг у Миколаївській області, де рух здійснюється у реверсному режимі.

У міністерстві наголосили, що в цілому по Україні за минулу ніч проїзд дорогами загального користування забезпечували 365 одиниць техніки і 669 дорожніх працівників.

Крім того, Мінінфраструктури повідомило, що морські торговельні порти функціонують у звичайному режимі. Канали Керч-Єнікальський, Бузько-Дніпровсько-Лиманський, Херсонський морський і гирло "Бистре" відкриті для руху суден.

Аеропорти України працюють у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, у січні багато ділянок автомобільних доріг загального користування у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях були закриті для руху транспорту через негоду.