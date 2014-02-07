В Україні виробництво автомобілів збільшилося майже в 4 рази

Виробництво автомобілів в Україні в січні 2014 року збільшилося порівняно з січнем 2013 року майже в 4 рази – до 3314 штук, повідомила УНІАН прес-служба асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Зокрема, виробництво легкових автомобілів за цей період збільшилося в 4 рази – до 3208 штук, виробництво комерційних автомобілів також зросло більш ніж у 4 рази – до 60 штук (всі марки КрАЗ), виробництво автобусів збільшилося на 64,3% - до 46 штук.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні у 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 33,9% - до 50 449 штук.

Виробництво автомобілів в Україні в 2012 році скоротилося на 27% порівняно з 2011 роком і становило 76281 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАБЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).