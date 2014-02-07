Новим головою правління польської PKP Cargo став Адам Пурвін

Наглядова рада найбільшого в Польщі і другого в Європі перевізника вантажів залізничним транспортом PKP Cargo призначила новим головою правління компанії фінансиста Адама Пурвіна, котрий змінив на цій посаді Лукаша Бороня, який подав у відставку в листопаді 2013 року .

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, зазначивши, що нового голову правління було обрано за результатами конкурсу, в якому брали участь 14 кандидатів.

Пурвін, що виконував обов'язки голови правління PKP Cargo після відставки Бороня, працює в компанії з лютого минулого року, раніше він обіймав посаду директора з фінансових питань.

"Вітаю Адама Пурвіна, який виграв конкурс і отримав одностайну підтримку наглядової ради завдяки поданням заслуговує довіри й амбітного плану розвитку PKP Cargo. Я переконаний, що новий голова ефективно проведе компанію через виклики 2014 року, а також створить солідний фундамент для подальшої експансії в країні та за кордоном, зокрема, завдяки присутності компанії на Варшавській біржі", - сказав голова правління польського залізничного холдингу PKP SA і голова наглядової ради PKP Cargo.

У прес-службі зазначили, що юрист за освітою Пурвін останні 15 років працював у найбільших фінансових інститутах Польщі, серед яких польські банки BRE Bank Pekao SA і найбільший у країні PKO BP.

"Крім багатого досвіду співпраці з найбільшими банками в Польщі, він також реалізував проекти для міжнародних інститутів у сфері банківської інвестиційної діяльності", - зазначили в компанії.

У PKP SA, материнській компанії PKP Cargo, Пурвин почав роботу в 2012 році на посаді керуючого директора, відповідального за приватизацію і корпоративне управління більше десятка компаній, що входять до групи PKP.

Довідка УНІАН. PKP Cargo є другим найбільшим залізничним перевізником вантажів у Європі після німецької Deutsche Bahn з ринковою часткою в Польщі в 50-60% за обсягом перевезених вантажів і протяжності трас.

PKP Cargo, яка в останні роки пройшла реструктуризацію, є найуспішнішою з усіх компаній, що входять до державного залізничного холдингу РКР. У жовтні 2013 року уряду Польщі вдалося продати менше 50% акцій компанії на Варшавській фондовій біржі за майже 0,5 млрд дол.

На останньому закритті ринку PKP Cargo коштувала близько 1,3 млрд дол., що на 15% більше, ніж у перший день торгів.

У 2012 році компанія отримала близько 86 млн дол. чистого прибутку при виторзі в 1,6 млрд дол.