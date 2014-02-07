В Україні очікується погіршення погодних умов
Згідно з прогнозами Гідрометцентру, в Україні очікується погіршення погодних умов - дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, посилення швидкості вітру.
Забезпечити максимальну готовність комунальних служб до ліквідації наслідків негоди на дорогах населених пунктів, своєчасну обробку вулиць та доріг посипковими матеріалами та реагентами, очищення зливової каналізації. Про це йдеться у факсограмі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, адресованій сьогодні обласним державним адміністраціям.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін регіону, в документі йдеться про те, що за прогнозами Гідрометцентру, в Україні очікується погіршення погодних умов – дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, посилення швидкості вітру.
У зв’язку з цим, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник провів сьогодні робочу нараду зі структурними підрозділами міністерства, які опікуються питаннями функціонування систем життєзабезпечення. Очільник Мінрегіону доручив негайно направити в регіони інформацію про очікування погіршення погодних умов з чітко визначеними завданнями по забезпеченню готовності комунальних служб до роботи в складних погодних умовах.
Також Темник доручив профільним службам Міністерства ретельно контролювати ситуацію в регіонах щодо ліквідації наслідків негоди та, при необхідності, надавати всебічну допомогу.
«Звертаюся до комунальників з проханням максимально зосередитися на роботі і забезпечити стале функціонування систем життєзабезпечення. Від праці кожного з вас залежить комфорт і безпека наших громадян в помешканнях, на вулицях і дорогах. Тому ми зобов’язані всі разом злагоджено і з усією відповідальністю виконувати свої професійні обов’язки», - наголосив Темник.
Оперативно-диспетчерська служба Мінрегіону продовжує працювати в цілодобовому режимі.