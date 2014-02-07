Забезпечити максимальну готовність комунальних служб до ліквідації наслідків негоди на дорогах населених пунктів, своєчасну обробку вулиць та доріг посипковими матеріалами та реагентами, очищення зливової каналізації. Про це йдеться у факсограмі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, адресованій сьогодні обласним державним адміністраціям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін регіону, в документі йдеться про те, що за прогнозами Гідрометцентру, в Україні очікується погіршення погодних умов – дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, посилення швидкості вітру.

У зв’язку з цим, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник провів сьогодні робочу нараду зі структурними підрозділами міністерства, які опікуються питаннями функціонування систем життєзабезпечення. Очільник Мінрегіону доручив негайно направити в регіони інформацію про очікування погіршення погодних умов з чітко визначеними завданнями по забезпеченню готовності комунальних служб до роботи в складних погодних умовах.

Також Темник доручив профільним службам Міністерства ретельно контролювати ситуацію в регіонах щодо ліквідації наслідків негоди та, при необхідності, надавати всебічну допомогу.

«Звертаюся до комунальників з проханням максимально зосередитися на роботі і забезпечити стале функціонування систем життєзабезпечення. Від праці кожного з вас залежить комфорт і безпека наших громадян в помешканнях, на вулицях і дорогах. Тому ми зобов’язані всі разом злагоджено і з усією відповідальністю виконувати свої професійні обов’язки», - наголосив Темник.

Оперативно-диспетчерська служба Мінрегіону продовжує працювати в цілодобовому режимі.